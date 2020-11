Actualidade

A Assembleia Legislativa (AL) de Macau 'chumbou' hoje o projeto de lei de associação sindical apresentada por dois deputados do campo pró-democracia, no momento em que o Governo prometeu avançar em breve com uma proposta.

Esta é a oitava vez que o único deputado português na AL, José Pereira Coutinho, tentou a aprovação de uma lei sindical que garantisse a proteção dos trabalhadores. Desta feita o projeto de lei foi apresentado com um outro deputado, Sulu Sou, mas o resultado foi o mesmo.

Pereira Coutinho lembrou que a Lei Básica, a 'miniconstituição' do território, prevê a associação sindical, mas que tal nunca se concretizou, "decorridos mais do que 20 anos após o estabelecimento da RAEM" (Região Administrativa Especial de Macau), o que é, salientou, "uma grande lacuna para Macau".