OE2021

Quase duas mil pessoas estão a cumprir o programa para agressores de violência doméstica, 28 delas em contexto prisional, revelou hoje a ministra da Presidência, segundo a qual só no final de 2021 será feita uma avaliação.

A ser ouvida no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, Mariana Vieira da Silva revelou que há atualmente 1.926 pessoas sujeitas a programas para agressores em contexto de violência doméstica, 28 delas em estabelecimentos prisionais.

Questionada sobre se este programa, que atualmente está em fase de projeto-piloto, poderá vir a ser alargado a todo o país, a ministra remeteu mais explicações para a ministra da Justiça, mas disse que a avaliação do programa será feita apenas no final de 2021 e que só nessa altura "tomarão as decisões seguintes".