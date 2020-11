Covid-19

A Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico da vila de Ferreira do Alentejo fechou hoje por "precaução" e após confirmada a infeção pelo vírus da covid-19 numa professora e numa aluna, disse hoje o presidente do município.

Depois de confirmados os dois casos de infeção, "a autoridade de saúde local mandou fechar a escola por precaução e para fazer o inquérito epidemiológico", ou seja, identificar e mandar fazer testes aos contactos próximos das infetadas, explicou Luís Pita Ameixa, presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.

Em função dos resultados dos testes, "a autoridade de saúde irá tomar as decisões adequadas", como as relativas ao funcionamento da escola, que é frequentada por 156 alunos, disse.