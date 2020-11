Incêndios

O embate de cabos de média tensão com eucaliptos está na base da acusação contra a EDP e um trabalhador pelo crime de incêndio florestal por negligência no fogo registado em Monchique, em 2018, revelou hoje o Ministério Público.

O Ministério Público (MP) da secção de Portimão do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro esclareceu hoje que "deduziu acusação contra a EDP, Distribuição, S.A. e um seu trabalhador pela prática de um crime de incêndio florestal por negligência" e indicou que tem "fortes indícios" de o fogo ter tido origem no "contacto repetido de um cabo elétrico de média tensão com ramos de eucalipto".

O incêndio deflagrou a 03 de agosto de 2018 na zona de Perna Seca, no concelho de Monchique, e a acusação alega que "a EDP e o seu trabalhador não mantiveram limpa, como deviam, uma faixa de segurança adequada junto ao referido cabo", precisou o Ministério Público do distrito de Faro numa nota publicada no seu sítio na Internet.