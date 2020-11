EUA/Eleições

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco destacou hoje a sintonia pessoal entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, mas sublinhou que a Turquia trabalhará com quem quer que ganhe as eleições.

"Temos de respeitar a decisão do povo norte-americano e já antes trabalhámos tanto com governos democratas como com republicanos", disse Mevlut Cavusoglu numa conferência de imprensa em Antalya, quando questionado sobre a competição entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden nas eleições de terça-feira.

"Claro que as relações pessoais importam. No passado algumas questões muito difíceis puderam ser resolvidas graças às boas relações pessoais entre Trump e o nosso presidente. Mas outros problemas continuam a existir", disse.