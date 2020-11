Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, disse hoje que o Sporting está a "ganhar a prova de 100 metros", mas a I Liga de futebol "é uma maratona" e mostrou ambição de bater os 'leões'.

"Não estamos só preocupados com travar o Sporting, mas com o crescimento do Vitória, temos vindo a crescer e com pontos. Essa é nossa preocupação, sermos uma equipa mais consistente durante os 90 minutos, se o formos será mais difícil ao Sporting continuar a fazer o seu percurso", disse na antevisão da receção ao Sporting, no sábado.

O técnico deixou elogios ao homólogo do Sporting, Rúben Amorim, e à equipa 'leonina', que lidera isolada o campeonato.