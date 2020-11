Covid-19

O número de doentes que morreram infetados com covid-19 na sequência do surto no Serviço de Medicina II do Hospital de Leiria aumentou para seis, disse hoje fonte do Centro Hospitalar de Leiria, havendo ainda 12 utentes internados com a doença.

"No âmbito do surto na Medicina II, mantemos os números de profissionais infetados (15) e em isolamento (14), e temos 18 doentes, dos quais seis faleceram", afirmou a mesma fonte.

No domingo, a instituição informou que 15 profissionais de saúde e 12 utentes daquele serviço estavam infetados com o novo coronavírus.