EUA/Eleições

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, ultrapassou hoje o rival conservador Donald Trump no número de votos no estado da Pensilvânia, liderando com mais quase 6.000 votos numa contagem ainda por terminar.

A vantagem do Presidente cessante diminuiu após o dia da eleição, quando os funcionários estaduais começaram a processar os votos enviados pelo correio, forma de votação que foi fortemente favorável a Biden depois de Trump ter passado meses, sem apresentar provas, que tal levaria a uma fraude generalizada.

Desconhece-se ainda quantos boletins de voto faltam contabilizar.