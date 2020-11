Actualidade

A representante do secretário-geral da ONU em Bissau, Rosine Sori Coulibaly, confirmou hoje que o Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS) encerra em dezembro.

"Informei o Presidente da República que conforme a resolução e decisão do Conselho de Segurança a UNIOGBIS vai encerrar no final do ano e que haverá uma cerimónia oficial de encerramento", disse Rosine Sori Coulibaly.

A representante, que falava aos jornalistas após um encontro com o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, salientou que a missão encerra, mas que as Nações Unidas vão continuar a apoiar o país e o povo através das várias agências.