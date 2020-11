OE2021

O Governo prevê colocar a discussão pública uma primeira versão do plano de ação contra o racismo no dia 21 de março, data em que se assinala internacionalmente o combate à discriminação racial.

"Estamos neste momento a constituir um grupo de trabalho com as organizações representativas e o nosso plano é no dia 21 de março, dia de combate à discriminação racial, colocar uma primeira versão do plano [de ação contra o racismo] em discussão pública que queremos e precisamos que seja muito participado por todos", disse a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A ser ouvida no parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, a ministra adiantou que o plano de ação será a resposta do Governo, mas sublinhou que espera que seja também "uma resposta mais alargada do país" a um problema que tem vindo a "crescer no mundo e também em Portugal".