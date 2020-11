Actualidade

O Metropolitano de Lisboa (ML) registou, em 2019, prejuízos de 16,8 milhões de euros, uma melhoria face aos 27,8 milhões de euros negativos de 2018, segundo o relatório da empresa, publicado pela CMVM.

No ano passado, o ML transportou 173 milhões de passageiros, um crescimento de 9% em relação a 2018, tendo em conta as validações efetuadas nesse período, lê-se no mesmo documento disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios do grupo atingiu os 118,8 milhões de euros, um crescimento de 3,7% em termos homólogos, indicou a empresa, que registou uma queda na compra de títulos ocasionais, de 8,1%, "causados, na sua maioria pela transferência da sua utilização para os passes face aos preços mais atrativos para os clientes".