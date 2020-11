Açores/Eleições

O líder do PPM/Açores defendeu hoje que a coligação que integra com PSD e CDS-PP tem melhores condições para governar a região, mostrando-se confiante de que terá apoio parlamentar para garantir estabilidade durante a legislatura.

"Confirmámos a constituição de uma coligação governamental com o PSD e o CDS-PP para a próxima legislatura, que é uma solução que tem mais votos e mais deputados que o Partido Socialista. Consideramos que, neste momento, temos melhores condições do que o Partido Socialista para constituir governo e que deve ser nomeado o dr. José Manuel Bolieiro [líder do PSD/Açores]", avançou Paulo Estêvão, em declarações aos jornalistas.

O líder regional do PPM falava à saída de uma audiência com o representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.