A taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou mais do que o esperado em outubro, ficando em 6,9%, anunciou hoje o Departamento do Trabalho, quando o país continua sem saber ainda quem ganhou as eleições presidenciais.

A taxa de desemprego em setembro tinha ficado em 7,9% e as previsões dos analistas apontavam agora para 7,7% em outubro.

No mês passado, a economia criou 638 mil empregos, menos do que em setembro, mas mais do que era esperado.