Actualidade

O ex-Presidente do Kosovo Hashim Thaçi, que se demitiu na quinta-feira para enfrentar acusações de crimes de guerra, comparece na segunda-feira pela primeira vez perante um juiz do tribunal especial em Haia, anunciou hoje o tribunal.

Thaçi, 52 anos, destacou-se como líder guerrilheiro dos separatistas albaneses durante a guerra contra a Sérvia no final da década de 1990, antes de ganhar relevo político após o conflito que provocou mais de 10.000 mortos.

Um procurador internacional indiciou Thaçi com dez acusações de crimes contra a humanidade e crimes de guerra pela sua liderança do então designado Exército de Libertação do Kosovo (UÇK), acusado de práticas como detenção ilegal, abuso e assassínio de opositores e alegados "traidores" durante o conflito.