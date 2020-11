Face Oculta

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) suspendeu a pena aplicada a dois funcionários da Lisnave arguidos no processo Face Oculta, mas rejeitou o mesmo pedido feito pelo sobrinho de Manuel Godinho, principal arguido no caso.

Os três arguidos recorreram para a Relação a pedir a suspensão da pena fixada em março pelo Tribunal de Aveiro na reformulação do cúmulo jurídico, após terem sido declarados prescritos alguns crimes.

O acórdão do TRP, datado de 28 de outubro e consultado hoje pela Lusa, julgou parcialmente procedente os recursos interpostos por Manuel Gomes e Afonso Costa, suspendendo as penas a que foram condenados pelo período de quatro anos.