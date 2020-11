UE/Presidência

As reuniões tripartidas (trílogos) para negociar a Política Agrícola Comum (PAC) 2021-2027 arrancam na terça-feira, estando previsto que se prolonguem pelo menos até maio, já na presidência portuguesa da União Europeia (UE), disse à Lusa fonte comunitária.

Na terça-feira, os negociadores do Conselho da UE, do Parlamento Europeu (PE) e da Comissão Europeia iniciam os trílogos, que têm como objetivo chegar a um acordo sobre a nova PAC, estando já previstas medidas transitórias que deverão vigorar até 2022, para que as ajudas aos agricultores não sejam interrompidas.

A Comissão Europeia diz-se "pronta para entrar nesta fase decisiva das negociações com os colegisladores e chegar a um acordo no menor tempo possível", segundo a mesma fonte.