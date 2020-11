Actualidade

A Inter-Reformados da CGTP afirmou hoje que valoriza o aumento de 10 euros para as pensões mais baixas, previsto no Orçamento do Estado para 2021, mas considera "inaceitável" que não haja a atualização regular prevista na lei.

"A proposta de Orçamento do Estado para 2021 [OE2021], que acaba de ser aprovada na generalidade, aponta para um aumento extraordinário de 10 euros, já a partir de janeiro, medida que valorizamos", começa por afirmar a Inter-Reformados em comunicado.

No entanto, a estrutura da intersindical considera "inaceitável que não haja lugar ao aumento regular da generalidade das pensões".