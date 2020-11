Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu hoje que o Hospital de Penafiel, que chegou a registar 10% dos internamentos covid-19 a nível nacional, está no "centro do furacão", mas assegurou que foram assumidos compromissos para garantir meios imediatamente.

"O Hospital de Penafiel está numa área que sabemos que geograficamente está no centro do furacão neste momento. Nenhuma unidade do Serviço Nacional de Saúde [SNS] está livre de sofrer uma pressão (...). [Esta manhã] foram assumidos esses compromissos e não faltarão meios para resolver as necessidades assistenciais imediatamente", disse Marta Temido.

A governante falava aos jornalistas no Porto depois de um conjunto de reuniões de trabalho na região do Tâmega e Sousa e que terminam esta tarde na Administração Regional de Saúde do Norte.