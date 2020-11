Açores/Eleições

O secretário-geral adjunto do PS exigiu hoje ao presidente social-democrata, Rui Rio, um "cabal esclarecimento" sobre a anunciada solução governativa nos Açores, apoiada pelo Chega, acusando-o de "virar costas ao PSD de Sá Carneiro".

"Hoje, confirmaram-se as piores suspeitas que prevaleciam na opinião pública portuguesa: a suspeita de que o doutor Rui Rio estava em negociações com o Chega, tendo como moeda de troca a revisão da Constituição. Com esta negociação feita com a extrema direita o doutor Rui Rio pisou a linha vermelha dos princípios e dos valores constitucionais e virou as costas ao PPD/PSD de Francisco Sá Carneiro", declarou José Luís Carneiro, em conferência de imprensa, na sede do PS.