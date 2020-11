Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu hoje que "o mercado não tem a disponibilidade de outros momentos" no que se refere ao recrutamento de profissionais para acudir à pandemia da covid-19, mas frisou que Portugal "não é exceção".

"Desde o início da pandemia temos um regime excecional de contratação que permite que sejam contratados todos os profissionais que existem no mercado. Neste momento a situação com que nos deparamos é que o mercado não tem a disponibilidade que teve em outros momentos e há muitos profissionais que ficaram doentes", disse Marta Temido.

A governante falava aos jornalistas na Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), no Porto, depois de visitar o Hospital de Penafiel, que pertence ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), o qual tem registado um aumento de internamentos nas últimas semanas e gerou um pedido de ajuda por parte do conselho de administração.