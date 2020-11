Covid-19

A Polícia de Segurança Pública (PSP) terminou na madrugada de hoje com uma festa de cerca de trinta estudantes numa residência em Coimbra, na alta da cidade, anunciou hoje o Comando Distrital.

"Cerca das 02:30 da madrugada de hoje, elementos afetos à Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial deste Comando terminaram com uma festa de estudantes, numa residência" na rua António José de Almeida, em Coimbra, "após conhecimento do referido evento", informa a PSP, numa nota enviada à agência Lusa.

Os agentes mobilizados para o local constataram que havia "bastante ruído, com música em simultâneo, bem audível do exterior" do edifício.