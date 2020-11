Actualidade

Os escritores Gonçalo M. Tavares e Lídia Jorge marcam a presença portuguesa na Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara 2020, que vai decorrer totalmente 'online', entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro.

De acordo com um comunicado da organização da feira, este ano, a edição especial 'online' contará com mais de 300 atividades, três vencedores do Prémio Nobel, 300 autores de 38 países e 120 oradores na FIL Pensamiento, para além da FIL Niños, do Mercado do Livro e da plataforma FIL Negócios.

O festival literário será liderado por Lídia Jorge, vencedora do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2020, e Camila Sosa Villada, que receberá o Prémio Sor Juana Inés de la Cruz.