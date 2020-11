Actualidade

O ministro do Desporto cabo-verdiano disse que "fez tudo" o que podia no caso envolvendo a recusa de vistos a atletas para um estágio em Portugal antes do Mundial de andebol, defendendo que estas situações não deviam acontecer.

O caso foi tornado público na terça-feira pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) cabo-verdiano, que lamentou a recusa de vistos - pelo Centro Comum de Vistos (CCV) da Praia - a três dos cinco atletas residentes no arquipélago convocados para integrarem o estágio em Portugal (02 a 08 de novembro) de preparação para o Mundial de andebol masculino, que acontece em janeiro, no Egito.

À margem de uma conferência de imprensa, hoje, na Praia, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, explicou que antes da decisão do CCV (que assume a emissão de vistos para vários países europeus, liderado atualmente por Portugal) reuniu-se com o embaixador de Portugal para informar sobre os atletas que a seleção de Cabo Verde pretendia levar para estágio e que contactou a embaixada após a recusa do pedido de vistos.