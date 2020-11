Actualidade

A Câmara de Beja iniciou hoje uma programação cultural dedicada ao fado e ao cante alentejano como patrimónios da humanidade, que inclui quatro espetáculos, uma exposição, uma tertúlia e uma sessão literária.

Segundo o município alentejano, em comunicado enviado à agência Lusa, na programação o fado e o cante vão "cruzar-se" com o flamenco, também património da humanidade, com os poetas da fadista Amália Rodrigues e a música clássica.

A programação arrancou hoje com a inauguração da exposição coletiva de fotografia "Beja - Terra Sonora", que assinala a classificação do fado e do cante alentejano como Património Cultural e Imaterial da Humanidade.