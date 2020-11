Covid-19

São Tomé e Príncipe registou, nas últimas 48 horas, dois casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, entre 135 testes, elevando para 960 os casos acumulados em oito meses de pandemia, disse hoje a porta-voz do Ministério da Saúde.

De acordo com Isabel do Santos, dois dos quatro pacientes que estavam internados no hospital de campanha instalado no Centro de Estagio da Federação são-tomense de futebol tiveram alta médica, enquanto os casos positivos em isolamento domiciliar aumentaram para 32.

O número de cidadãos que estavam infetados pelo novo coronavírus e que foram dados como recuperados da doença subiram para 910.