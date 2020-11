Covid-19

O presidente do Turismo do Algarve estimou hoje em 74 milhões de euros a perda de receitas diretas para a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão.

A prova portuguesa, 14.ª e última ronda do campeonato do mundo de velocidade de motociclismo, vai fechar a temporada em 22 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade Valenciana.

Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "existia uma estimativa de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não deverá ultrapassar os seis milhões".