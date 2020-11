Actualidade

Uma parte do passadiço da Praia de Angeiras, em Matosinhos, está "em risco" devido à erosão costeira provocada pela construção do quebra-mar daquela zona piscatória, sendo "urgente" a reposição de areias, alertou hoje uma associação ambientalista.

Com parte da sua estrutura "exposta", esta travessia pedonal poderá sofrer danos graves ou, em limite, colocar em causa a integridade física das pessoas, em caso de uma intempérie mais grave, avisou o presidente da Associação Década Reversível (ADERE), Humberto Silva.

Esta situação é consequência da construção do Portinho de Angeiras, que arrancou em 2017 neste concelho do distrito do Porto, e que afetou a dinâmica sedimentar normal daquela praia, explicou.