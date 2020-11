EUA/Eleições

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, "não é a pessoa mais importante do mundo", mas reafirmou que tem as suas "preferências" no processo eleitoral dos Estados Unidos.

"Não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus", declarou Bolsonaro na cidade de Florianópolis, onde participou na cerimónia de formatura de uma nova turma de polícias rodoviários.

O Presidente brasileiro, numa referência muito velada ao processo eleitoral em curso nos Estados Unidos, com uma disputa muito renhida entre Trump e o candidato democrata, Joe Biden, disse que o seu Governo "tem uma política externa", embora ele, pessoalmente, tenha as suas "preferências".