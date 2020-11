OE2021

O ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital disse hoje que nas linhas de apoio covid-19 estão contratados 6.000 milhões de euros, sendo que mais de metade (57%) dos beneficiários são microempresas.

Pedro Siza Vieira falava na audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Nas linhas covid-19 já estão contratados cerca de 6.000 milhões de euros, 57% do total dos beneficiários correspondentes a 19.689 empresas são microempresas", afirmou o governante, em resposta à deputada do Bloco de Esquerda Isabel Pires.