Covid-19

Luanda, 06 nov 2020 (Lusa) - Angola registou mais 121 infeções pelo novo coronavírus e mais uma morte, contabilizando agora 300 óbitos, anunciou hoje a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Dos novos casos, 65 foram notificados em Luanda, 27 em Benguela, 15 em Cabinda, oito no Cunene, três no Huambo e três no Uíje, com idades entre 3 e 94 anos.

A doença foi diagnosticada em 63 pessoas de sexo masculino e 48 do sexo feminino.