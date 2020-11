Açores/Eleições

O líder do Chega/Açores, Carlos Furtado, afirmou hoje que o acordo alcançado com a coligação de direita na região tem um cunho regional, mas acrescentou que há um "pleno entendimento" entre dirigentes regionais e nacionais.

"Obviamente que houve negociações com os nossos congéneres regionais, nem de outra forma poderia ser. Há assuntos que são muito específicos da região, que tiveram de ser tratados com a devida atenção, com a devida recetividade, com as devidas cedências pelas forças partidárias. Esse documento será público dentro de algum tempo e perceberão todos que foi um documento que teve a sua génese aqui nos Açores", avançou.

O dirigente regional do Chega falava à saída de uma audiência com o representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, em Angra do Heroísmo, a quem transmitiu que o partido tem "um documento assinado" com a coligação formada por PSD, CDS-PP e PPM.