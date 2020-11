Actualidade

O Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) aplicou, com efeito a partir de hoje, uma providência de saneamento ao Energy Bank STP, designando para a instituição administradores provisórios que assumiram o controlo da instituição, indicou em comunicado.

"Com a aplicação desta providencia o BCSTP pretende que os administradores assumam o controlo do Energy Bank STP, com objetivo de avaliar a sua real situação patrimonial e saneá-la, salvaguardando o interesse dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro nacional", disse o banco central na nota hoje distribuída.

O comunicado do banco central de São Tomé e Príncipe referiu que o banco comercial vem registando "prejuízos consecutivos desde 2013, que se traduziram na corrosão dos fundos próprios, quer contabilísticos, quer qualificados, que atualmente se encontram abaixo dos mínimos regulamentarmente exigidos".