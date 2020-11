UE/Presidência

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse hoje que o plano de ação do pilar social europeu é "uma das grandes prioridades" da presidência portuguesa da União Europeia (UE).

O plano de ação do pilar europeu dos direitos sociais foi um dos temas discutidos durante a reunião de hoje entre Ana Mendes Godinho e o presidente do grupo de trabalhadores do Conselho Económico e Social Europeu (CESE), Oliver Ropke, e o vice-presidente, Carlos Silva, também líder da UGT, que decorreu no Ministério do Trabalho, em Lisboa.

"A reunião foi sobre as prioridades da presidência portuguesa da UE e sobre os temas que vamos ter em cima da mesa, nomeadamente o plano de ação do pilar social europeu, que vai ser uma das nossas grandes prioridades", disse à Lusa a ministra do Trabalho.