OE2021

O ministro da Economia afirmou hoje que não está previsto prolongar as moratórias bancárias e que durante o primeiro semestre de 2021 deverão existir "soluções sistémicas" para reforçar os capitais próprios das empresas.

Pedro Siza Vieira falava na audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Não pensamos prorrogar as moratórias bancárias", afirmou o ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, em resposta a uma questão sobre o assunto do deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira.