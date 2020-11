Actualidade

Os rendimentos consolidados da Media Capital desceram 22% até outubro deste ano, para 104,6 milhões de euros revelou a dona da TVI, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Durante os primeiros dez meses do corrente ano, em resultado do efeito conjugado da pandemia e da redução (em termos acumulados) de quota de audiência do principal canal televisivo (TVI - canal generalista) face ao período homólogo, os rendimentos operacionais do grupo foram negativamente afetados, nomeadamente ao nível da publicidade", indicou a empresa, numa nota sobre o desempenho operacional e financeiro e perspetivas.

Segundo a Media Capital, estes impactos "tiveram maior incidência nos meses de março a junho, período em que o mercado publicitário relevante do grupo Media Capital (TV FTA, TV Cabo, Rádio e Digital) recuou de forma agregada 17%, 45%, 44% e 19% face ao período homólogo, respetivamente".