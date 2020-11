Mau tempo

A chuva intensa e o vento forte provocaram hoje mais de 70 ocorrências no Alentejo, sobretudo quedas de árvores e inundações, com o concelho de Elvas a ser o mais afetado, disseram fontes da Proteção Civil.

As mesmas fontes adiantaram à agência Lusa que as ocorrências registadas durante a tarde nos distritos de Portalegre, Évora e Beja não causaram danos pessoais.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que no concelho de Elvas ocorreram 20 quedas de árvores, uma queda de estruturas e que foi necessário limpar uma via.