Açores/Eleições

O líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, defendeu hoje que o líder do PSD deve ser indigitado presidente do Governo Regional, alegando que a coligação de direita tem condições para governar com estabilidade.

"Julgo que estão criadas as condições para que haja uma legislatura com estabilidade, que os açorianos precisam", afirmou, em declarações aos jornalistas, à saída de uma audiência com o representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, em Angra do Heroísmo.

Além do dirigente centrista, Pedro Catarino ouviu hoje representantes do PAN, do Iniciativa Liberal, do PPM, do BE e do Chega.