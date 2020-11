Actualidade

O ministro da Economia defendeu hoje que o tipo de turismo que o Governo quer não é "ter uma camarata com 20 pessoas numa área muito reduzida" e que há muitos 'hostels' atualmente a receber imigrantes em condições "inaceitáveis".

Pedro Siza Vieira falava na audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Não é o turismo que nós queremos, poder ter uma camarata com 20 pessoas numa área muito reduzida e com uma única instalação sanitária para toda a gente. Não é este o tipo de turismo que nós queremos", afirmou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, que tem sob a sua alçada a tutela do Turismo.