5G

O ministro da Economia manifestou-se hoje "preocupado" com "tanta controvérsia" à volta do regulamento do leilão do 5G, salientando que a cobertura do território por "boas infraestruturas de telecomunicações" tem sido um fator de atratividade de investimento.

Pedro Siza Vieira falava na audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Estou preocupado com a forma como à volta do leilão para a atribuição de frequências no 5G e no 4G existe tanta controvérsia, tanta ameaça de litigância", afirmou o ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, em resposta a uma questão sobre o tema.