O encontro Estoril Praia-Cova da Piedade, da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol, foi reagendado para 14 de novembro (11:00), após falta de comparência dos visitantes em 30 de outubro, anunciou hoje a Liga de clubes (LPFP).

A Liga já tinha atribuído, esta semana, a vitória e os três pontos ao Estoril Praia, mas uma deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na quarta-feira, determinou que o surto de covid-19 que assola o plantel 'grená' é motivo de "força maior" que "justifica" a sua falta de comparência ao encontro.

"Face a tal entendimento, outra solução não resta à Liga Portugal que não seja sufragar a posição expressa do Conselho de Disciplina da FPF e dar cumprimento ao mesmo, reagendando os jogos cujas autoridades de saúde atestem que o plantel não cumpre o disposto no n.º 2 do Ponto 12 do Plano [de Retoma do Futebol Profissional] por estar em quarentena ou isolamento profilático", justificou hoje a LPFP em comunicado.