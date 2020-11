EUA/Eleições

Dezenas de manifestantes aguardam frente aos jardins da Casa Branca a declaração do candidato Joe Biden sobre as eleições e exigem a saída do Presidente norte-americano, Donald Trump, da sede do poder.

"Trump tem de sair, aceitar a derrota e sair", disse à Lusa um jovem estudante que se mantém desde o princípio da noite frente aos jardins da Casa Branca, residência oficial do Presidente dos Estados Unidos e que simboliza o poder.