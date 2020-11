Actualidade

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, está hoje em Bucareste, Roménia, para uma curta visita oficial, no âmbito da venda de cinco aeronaves F-16, no valor de 130 milhões de euros.

De acordo com o programa da visita, o governante vai reunir-se com o homólogo romeno, o general Nicolae-Ionel Ciuca, para debater "a cooperação entre os dois países no domínio da Defesa", devendo abordar ainda "temas multilaterais, como as prioridades da presidência portuguesa da União Europeia", que se inicia em janeiro, e a NATO.

À tarde, o ministro da Defesa visitará a Base Aérea nº 86, em Borcea, no sudeste da Roménia, onde se encontram já quatro aeronaves F-16, das cinco alienadas pelo Estado português à Roménia, em resultado de um contrato realizado em 2018, no valor de 130 milhões de euros.