Presidenciais

O Secretariado Nacional do PS vai propor hoje nas reuniões da Comissão Política e Comissão Nacional do partido que seja decidido como orientação para as eleições presidenciais a liberdade de voto, sem indicação de candidato preferencial.

Esta posição mereceu o apoio do secretário-geral socialista, António Costa, na reunião do Secretariado Nacional do PS, que começou na sexta-feira à noite e terminou já hoje de madrugada, disseram à agência Lusa fontes da direção deste partido.

Na sexta-feira, em entrevista à Antena 1, António Costa já tinha colocado o cenário de o PS não manifestar apoio a nenhum dos candidatos a Belém, entre os quais está a militante a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes.