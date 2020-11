Covid-19

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), representante dos credores privados, disse que os 35 países africanos elegíveis para a Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) vão ter de pagar 30,5 mil milhões de dólares em 2021.

De acordo com uma análise às necessidades de financiamento destes países, com o título 'Todos de Olhos Postos nas Necessidades de Financiamento Externo em África', "o serviço da dívida externa nos 35 países vai chegar a cerca de 30,5 mil milhões de dólares [25,5 mil milhões de euros], ligeiramente acima do valor de 2020".

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os representantes dos credores privados lembram que o Banco Mundial estimou que "quase 30% do total é devido a credores oficiais bilaterais na China, e outros credores bilaterais representam mais 10%".