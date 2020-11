Covid-19

A Ucrânia registou 10.746 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário de contágios desde o começo da pandemia no país, informou hoje o Ministério de Saúde ucraniano.

O Ministério da Saúde, através do seu canal do serviço de mensagens Telegram, referiu que morreram mais 187 pessoas com covid-19, sendo que o número de óbitos causados por esta doença no país totaliza 8.312.

Segundo os dados oficiais, estão hospitalizadas 1.470 pessoas com o novo coronavírus, tendo sido registado um número recorde de casos recuperados: 8.685.