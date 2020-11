Covid-19

A Hungria registou hoje um novo máximo diário de infeções, com 5.318 casos confirmados e 107 mortes relacionadas com a covid-19, no país cujo Governo pretende usar vacinas desenvolvidas pela Rússia e China.

De acordo com os dados divulgados pela agência EFE, o número total de casos desde o início da pandemia ascende a 104.943 e 2.357 pessoas morreram em consequência do novo coronavírus.

No total, 5.612 pessoas estão internadas, 405 das quais em estado grave, em cuidados intensivos e ligadas a ventiladores.