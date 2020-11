Presidenciais

A Comissão Nacional do PS vai hoje votar uma moção da direção socialista que tem como orientação política a liberdade de voto nas presidenciais, elogia Marcelo Rebelo de Sousa e faz referência positiva à candidata Ana Gomes.

Fonte deste partido disse à agência Lusa que o texto sobre a linha do PS em relação às eleições para a Presidência da República foi aprovado "sem contestação" esta madrugada no final da reunião do Secretariado Nacional, o órgão de direção dos socialistas.

O texto, que mereceu "pleno acordo" do secretário-geral do PS, António Costa, está a ser esta manhã apresentado aos membros da Comissão Política, sendo, depois, à tarde, discutido e votado em Comissão Nacional, o órgão máximo partidário entre congressos.