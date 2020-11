Covid-19

O Governo Regional dos Açores prorrogou hoje a situação de calamidade pública para ilhas com ligação ao exterior, e as restantes ilhas passam de situação de alerta para situação de contingência, avançando com novas medidas.

Na sequência da declaração do estado de emergência em todo o território nacional, a Região Autónoma dos Açores mantém a situação de calamidade pública em Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, e decreta que a Graciosa, São Jorge, as Flores e o Corvo devem passar ao nível de contingência.

Depois de ter adiantado na sexta-feira que toda a comunidade escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande seria testada, o Governo Regional informa hoje que a escola ficará encerrada até 16 de novembro, já que foram detetados três casos positivos, "cujas turmas se encontram em isolamento profilático".