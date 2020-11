Açores/Eleições

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, disse hoje que a coligação de direita, que forma com CDS-PP e PPM, tem condições para uma "solução parlamentar estável", confirmando ter acordos com Chega e Iniciativa Liberal.

"A nossa missão é no interesse da democracia e no interesse autonómico. Não é um exercício de facilidades, é, sobretudo, de responsabilidades e que, obviamente, estamos disponíveis para assumir. Foi isso que transmitimos, obviamente, também com a satisfação de os partidos políticos que com legitimidade democrática adquirida aqui também e publicamente transmitiram e acertaram connosco a possibilidade de uma solução parlamentar estável", avançou, em declarações aos jornalistas.

O líder regional social-democrata falava à saída de uma audiência com o representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, em Angra do Heroísmo.