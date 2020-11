Actualidade

A mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Vitória de Setúbal, clube presentemente a disputar o Campeonato de Portugal de futebol, confirmou em comunicado que recebeu um requerimento assinado por 113 sócios para destituir a atual direção.

O documento publicado no sítio oficial do clube foi entregue na sexta-feira, menos de três semanas depois de Paulo Rodrigues ter vencido as eleições, em 18 de outubro.

"A Mesa de Assembleia Geral do Vitória Futebol Clube informa que recebeu na Gestão de Sócios, o requerimento para uma Assembleia Geral Extraordinária destitutiva da atual Direção nos termos da alínea b) do Art.º 26º, e que obedeceu aos requisitos estatutários exigidos à validade dos 113 sócios subscritores", avançam.